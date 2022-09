Geplante Baumaßnahmen am Tierheim in Erfurt können nicht umgesetzt oder müssen wegen der Kosten auf den Prüfstand gestellt werden.

Auch der Tierschutzverein Südthüringen, das Tierheim Erfurt, der Tierheimverein Wartburgkreis und das Tierheim Nordhausen melden eine verringerte Spendenbereitschaft bei Geld- und/oder Sachspenden. Am höchsten sei die Spendenbereitschaft im ersten Jahr der Corona-Pandemie gewesen, seitdem sinke sie stetig. Hoffnung liegt vielerorts auf dem Dezember, dem in der Regel spendenstärksten Monat.

Tierheime kämpften nicht nur mit gestiegenen Preisen bei Artikeln des täglichen Bedarfs, so Glaser. Auch explodierende Heizkosten, Personalkosten und eine neue Gebührenverordnung für Tierärzte ab Oktober 2022 sorgten für immer mehr Ausgaben bei rückläufigen Einnahmen.

Sparmaßnahmen und der Einsatz ehrenamtlicher Helfer halte die Tierheime und Tierschutzvereine an vielen Orten derzeit über Wasser, so die einhellige Meinung, vielerorts seien die Kapazitätsgrenzen erreicht.

In Erfurt und Jena können den Leitern zufolge Bauarbeiten an den Tierheimen nicht wie geplant durchgeführt werden oder müssen wegen der Kosten auf den Prüfstand gestellt werden.

Ein Kanarienvogel in einem Tierheim: Sparmaßnahmen und ehrenamtliche Helfer halten die Tierheime derzeit über Wasser. Bildrechte: dpa

Der Tierschutzverein Südthüringen musste drei Mitarbeitern kündigen, so Leiterin Monika Hahn. Für einzelne Projekte wie die Behandlung von zwei schwer verletzten Katzen oder die Instandsetzung der Wasserversorgung des Tierheims seien zwar viele Spenden eingegangen, das Aufkommen an regelmäßigen Spenden sinke aber stetig.

Diesen Trend bestätigt auch Jennifer Schenk, Leiterin des Tierheims Nordhausen. Dabei würden aktuell besonders viele Katzenbabys abgegeben, was Kosten und Personalaufwand steigere. Hoch sei zudem der Anteil von Hunden, die wegen Beißvorfällen eingeliefert würden. Viele der Tiere seien während der Corona-Krise angeschafft worden und kämen jetzt in die Pubertät. "Fehler in der Erziehung wegen mangelnder Kenntnis oder Erfahrung der Besitzer machen sich jetzt bemerkbar."