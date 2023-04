Ruhezeiten verhindern Notdienste?

Das Thema Ruhezeiten kommt während der Recherche immer wieder auf. Laut dem Jenaer Fachtierarzt für Klein- und Heimtiere, Max Röcker, ist der Notdienst inzwischen nicht mehr gut zu organisieren. Dafür nennt er zwei Hauptgründe: Tierärztemangel und Arbeitszeitvorgaben.

Tierärzte unterliegen anderen Regularien als zum Beispiel Krankenhäuser für Menschen. Ein angestellter Tierarzt muss nach seiner Bereitschaft oder acht bis zehn Stunden Arbeitszeit elf Stunden in die Ruhezeit. Das sei am Wochenende kaum möglich - ein Grund dafür, dass Tierkliniken schließen, die eine 24/7-Versorgung anbieten müssen.

Tierarzt Max Röcker aus Jena Bildrechte: MDR/privat

Ruhezeit von elf Stunden - das funktioniert am Wochenende nicht. Das ist unser größtes Problem - und deshalb schließen Tierkliniken. Max Röcker, Tierarzt aus Jena

Lothar Hoffmann von der Landestierärztekammer sagt, ein Tierarzt könne nicht mitten in der OP aufhören zu arbeiten, weil er seine Stunden voll habe. Die Kammer sei im Gespräch mit Land und Bund, um eine "Flexibilisierung im Arbeitszeitgesetz zu bekommen". 24-Stunden-Schichten seien bei dünner Personaldecke nicht zu leisten. "Der Konflikt ist nicht trivial", sagt Hoffmann - der im Sinne des Tierschutzes auf eine Lösung hofft.

Bisher sei es so, dass nur per Antrag der Einzelfall anders gehandhabt werden könne, so Tierarzt Röcker aus Jena. Er erzählt, dass es in Sachsen-Anhalt schon einige Jahre keine Tierkliniken mehr gibt. In Thüringen seien es nur noch wenige: Die Kleintierkliniken in Erfurt und Jena sowie die Pferdeklinik in Bad Langensalza. Dramatisch sei in manchen Fällen auch, dass die Tierklinik in Leipzig ihren Notdienst stark eingeschränkt habe. Dort hätte man seltene Tiere oder Fälle hin überweisen können.

Die Tierarztpraxis behandelt das Tier zuerst. Kommt sie nicht weiter, weil ein Fall zu selten, zu kompliziert ist oder spezielle Geräte braucht, wird das Tier an das "Mittelzentrum" vermittelt - eine Tierklinik. Bildrechte: imago images / Panthermedia

Jenaer Tierarzt: Versorgung hat sehr nachgelassen

Tiere mit Durchfall, Atemnot oder Kreislauf-Krise kann Max Röcker in Jena im Notdienst behandeln. Steckt aber ein Welpe 20 Minuten im Geburtskanal fest, kann es wortwörtlich eng werden.

"Die tierärztliche Versorgung hat sehr nachgelassen. Nicht, weil wir das nicht könnten oder nicht gut ausgebildet sind, sondern weil sich das Angebot in der Fläche auf sehr viele verteilt", so Röcker. Wer dann noch ein eher seltenes Tier habe, wie Vogel, Schildkröte, Reptil, könne Probleme bei einem Notfall bekommen, denn damit kenne sich nicht jeder aus. Der teilweise Wegfall der Notdienste in der Tierklinik in Leipzig sei dann ein Problem. "Wir haben Schwierigkeiten, wenn zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall kommt, der ins MRT oder CT muss oder wegen Lähmung chirurgisch versorgt werden muss. Da war Leipzig immer ein Ansprechpartner. Und dann kommt noch einiges aus den Nachbarländern rein."

Röckers Praxis gehört zur Anicura-Gruppe, wie 70 andere Tierarztpraxen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch. In Thüringen ist es die einzige Praxis. Die Gruppe hat eine App für Tierbesitzer entwickelt, bei der ein Tierarzt per kostenpflichtigem Handy-Video kontaktiert werden kann. Nutzen können sie auch Kunden anderer Praxen. Hier melden sich keine Vermittler bei Anruf, sondern Tierärzte, die einschätzen können, ob es sich um einen Notfall handelt und wie die weiteren Schritte sind.

"Die App kann die Notdienste entlasten. Wir finden vorab heraus, ob es ein Notfall ist. Denn wir werden hier mit vielen Fällen konfrontiert, die keine Notfälle sind. Das führt immer wieder zu Konflikten, denn es werden erhöhte Sätze fällig. Doch die Tierbesitzer sind häufig nicht in der Lage einzuschätzen, ob es ein Notfall ist oder nicht", so Tierarzt Röcker.

Ein Kaninchen mit Durchfall kann ein Notfall ein. Ein Kaninchen mit Schnupfen muss keiner sein. Das kann aber der Besitzer oft nicht entscheiden. Max Röcker, TIerarzt aus Jena

In manchen Fällen sei es klar: Hund angefahren, offenes Bein blutet - da müsse man nicht überlegen und könne sofort zum Notdienst fahren. Doch wenn ein Tier seit drei Tagen Durchfall hat, kann man mit dem Tierarzt überlegen, muss das dann wirklich um Mitternacht behandelt werden oder reicht es morgen früh?

Kommt der Tierarzt in der App zu dem Ergebnis, dass es sich um einen Notfall handelt, wird er zuerst Röckers Praxis empfehlen. Ist diese aber gerade geschlossen, muss sich der Tierbesitzer wieder an den Tiernotruf wenden, um den diensthabenden Tierarzt zu finden. Auch andere Anbieter bieten solche Apps mit direktem Draht zum Tierarzt. Für die tierärztliche Beratung wird auch eine Pauschale fällig - aber weniger als wenn man direkt in den Notdienst fährt und sich dann herausstellt, es wäre nicht nötig gewesen. Bei der ersten Einschätzung kann es also helfen.

Telemedizin sei auch bei Tieren im Aufwind, sagt Röcker. Die App kann zwar das Bein nicht versorgen, aber feststellen, was der Besitzer akut selbst tun kann und ob und wann ein Tierarzt aufgesucht werden muss.

Der Weimarer Tierarzt Gunter Zeise hat bei Praxisgründung 2010 eine 24-Stunden-Rufbereitschaft für seine Patienten eingerichtet. Auch er übernimmt Notfälle vom Tiernotruf - für seine Kunden ist er aber auch in der Regel erreichbar, wenn er nicht gerade an der Hotline eingeteilt ist. Mit jetzt drei und bald vier Tierärzten ist das mehr, als viele andere stemmen können.



"Das ist auch anstrengend. Man kommt manchmal an seine Grenzen. Aber es ist uns persönlich wichtig. Und es geht, weil wir unsere Arbeit hier über alles lieben", erzählt er. Wenn aber um 4 Uhr morgens ein akuter Notfall reinkommt und um 8 Uhr die normale Schicht beginnt, die auch den ganzen Tag dauert, dann könne er das als Chef nur selbst übernehmen. Stemmt mit seinen Kollegen Rund-um-die-Uhr-Bereitschaften: Tierarzt Gunter Zeise aus Weimar. Bildrechte: MDR/privat

Das kann man keinem Angestellten zumuten. Gunter Zeise, Tierarzt aus Weimar

Patienten wegschicken - das komme nur vor, wenn die Praxis am Limit sei. Nahezu immer sei das Team erreichbar. Viele Anfragen seien aber schon am Telefon zu klären - auch ohne Video, wie in Jena. Anders als beim Tiernotruf geht in der Praxis von Gunter Zeise in Weimar aber dann ein Tierarzt ans Telefon, der zum Beispiel den Besitzer umfassend befragen kann zum Zustand des Tieres, Temperatur messen lassen kann und sich beschreiben lassen kann, wie die Schleimhäute aussehen.

Manchmal kann man mit Hausmitteln helfen oder mit einem kleinen Gang zur Apotheke. Da muss man nicht unbedingt in den Notdienst kommen. Gunter Zeise, Tierarzt aus Weimar