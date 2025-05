In Thiemendorf in Thüringen parkt am Rande eines Ackers ein Auto. Von hier gehen drei Personen zu Fuß weiter zu einer Schweinezuchtanlage. Sie sind Tierrechtsaktivisten und wollen dort Tierleid dokumentieren. Sie behaupten: In dieser riesigen Anlage sterben Ferkel einen grausamen Tod. Dafür sammeln die Aktivisten seit Monaten Belege und begehen dafür eine Straftat: Hausfriedensbruch.