Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Corona-Pandemie sind alle Angaben zu den Veranstaltungen unter Vorbehalt. Es gelten die jeweiligen Corona-Verordnungen. Informieren Sie sich also am besten kurz vor dem jeweiligen Termin beim Veranstalter, ob das Ferienprogramm wie geplant stattfinden kann.

Altenburg | Siebdruckkurs für Kinder

Im Lindenau-Museum im Residenzschloss Altenburg findet vom 26. bis zum 28. Juli ein Siebdruckkurs für Kinder zwischen 9 bis 14 Jahren statt. Es handelt sich um einen Einführungskurs, der für Anfänger geeignet ist. Los gehts jeweils 10 Uhr, Ende ist 15 Uhr.

Altenburg | Fantasiewesen aus Holzresten

Im Lindenau-Museum im Residenzschloss Altenburg findet am 29. Juli und am 30. Juli von 10 bis 14 Uhr ein Bastelkurs mit Holz statt. Es werden Fantasiewesen mit unterschiedlichen Werkzeugen und Materialien kreiert. Für Kinder ab 8 Jahren.

Altenburg | Offene Familien-Werkstatt

Im Lindenau-Museum im Residenzschloss Altenburg gibt es am 31. Juli zwischen 15 und 18 Uhr eine offene Familien-Werkstatt. Kinder ab 5 Jahren können hier gemeinsam mit ihren Eltern Fantasiefiguren aus Holz basteln.

Apolda | Lesesommer 2021

Beim Lesesommer können sich Kinder zwischen 6 und 12 Jahren im Zeitraum vom 19. Juli bis 17. September kostenlos Bücher aus der Bibliothek ausleihen und in abenteuerliche Phantasiewelten eintauchen. Für jedes gelesene Buch dürfen die Teilnehmer einen Eintrag in ihr Leseheft mit Autor, Titel, Inhalt und einer Sterne-Bewertung machen. Nach Ferienende kann das ausgefüllte Heft dann wieder in der Bibliothek abgegeben werden. Ab drei Buchbewertungen gibt es für jeden Teilnehmer ein Zertifikat und die Chance auf einen Preis. Zur Teilnahme müssen die Eltern die Kinder lediglich anmelden. Das Formular ist in der Bibliothek oder online auf der Bibliothekshomepage erhältlich. Wer viel liest, kann etwas gewinnen. Bildrechte: Colourbox.de

Eisenach | Offene Werkstätten

Ein kostenfreies Ferienprogramm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bieten das Lutherhaus Eisenach ab dem 27. Juli. Das umfangreiches Mitmach-Ferienprogramm dreht sich rund um alte Handwerkstechniken. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind herzlich dazu eingeladen, immer dienstags, die Kunst des Buchdrucks und der Kalligrafie zu lernen. Immer donnerstags laden die "offenen Werkstätten" zum Papierschöpfen und Seifengießen ein. Los geht es immer um 10 Uhr. Die Kurse dauern etwa bis 14 Uhr.

Erfurt | Das multikulturelle Spiel Schach

Vom 26. bis 30. Juli kommen täglich 9 bis 16 Uhr junge Schachspieler in den Ateliers und dem Hof der Volkshochschule Erfurt auf ihre Kosten. Im Kurs steht das Schachspiel für Anfänger und Fortgeschrittene im Vordergrund. Darüber hinaus gibt es viele Ausführungen zu der Geschichte und den Geschichten rund um das Brettspiel. Ein zweiter inhaltlicher Schwerpunkt des Kurses liegt in der Fertigung eines eigenen Schachspiels mit Figuren und dem dazugehörigen Brett. Sie können aus verschiedenen Materialien einfach geformt und gestaltet werden. Der Erfurter Verein Schachkollektiv e.V. übernimmt die Betreuung des Spiels, der iranische Bildhauer und Künstler Ali Irannejad sowie der Erfurter Künstler Christian Duschek leiten die Teilnehmenden beim Kreieren des eigenen Schachspieles an.

Erfurt | Erfurter Geschichte in eigenen Geschichten

In diesem Kurs sollen interessierte Kinder und Jugendliche begeistert werden, in Kombination aus einer Schreib-, Illustrations- und Druckwerkstatt ihr eigenes kleines Buch zu kreieren. Montag bis Freitag, 23. bis 27. August, täglich 9 bis 16 Uhr, in den Ateliers der Volkshochschule.

Erfurt | Sculptura erfordia

In diesem Kurs werden gemeinsam Figuren und Objekte geschaffen, die ihre Betrachter erfreuen und eventuell zum Nachdenken anregen. Dafür begeben sich die Jugendlichen, im Alter von 11 bis 16 Jahren, auf eine Zeitreise durch die Geschichte bis in die Gegenwart der Stadt, um jene Menschen oder Themen finden, denen ein Platz im öffentlichen Raum eingeräumt werden sollte. Von der Kursgruppe sollen diese gefunden und die künstlerische Umsetzung erarbeitet werden. Ort des Geschehens ist der Erfurter Stadtteil Ilversgehofen im Norden der Stadt. Der Kurs findet vom 26. bis 30. Juli und vom 30. August bis 3. September, täglich 9 bis 16 Uhr im Haus und Hof im Lernort "Freiraum" in Magdeburger Allee 22 in Erfurt statt.

Erfurt | Sommerferien im Naturkundemuseum

Das Naturkundemuseum Erfurt hat auch für seine kleinen Gäste wieder die Türen geöffnet und bietet in den Sommerferien ein buntes Programm an. Die kleinen Entdeckerinnen und Entdecker können dabei die Tiere der Erde erkunden und eine Rallye durchs Museum unternehmen. Die Kinderführungen enden immer mit dem Fund einer bunt gefüllten Schatzkiste. Alle Ferientermine im Überblick:

28. Juli, 10 Uhr: "Eisbär, Giraffe und Pinguin – kleine Entdeckertour auf der Arche Noah"

4. August, 10 Uhr: "Wer lebt auf dem Dachboden des Museums? – spannende Rallye durch alle Ausstellungsetagen"

5. August, 10 Uhr: "Einmal Afrika und zurück! – Entdeckertour durch die heimische Vogelwelt"

10. August, 10 Uhr: "Eisbär, Giraffe und Pinguin – kleine Entdeckertour auf der Arche Noah"

12. August, 10 Uhr: "Wer lebt auf dem Dachboden des Museums? – spannende Rallye durch alle Ausstellungsetagen"

Die Veranstaltungen dauern jeweils eine Stunde und sind für Kinder ab 6 Jahren gedacht. Der Eintritt ins Naturkundemuseum beträgt für Kinder 4 Euro, für Erwachsene 6 Euro und die Familienkarte kostet 13 Euro. Eine rechtzeitige Anmeldung für die Ferienveranstaltungen per E-Mail an naturkundemuseum@erfurt.de oder telefonisch unter 0361/655 56 84 ist jeweils erforderlich. Das Naturkundemuseum Erfurt. Bildrechte: imago images / Steve Bauerschmidt

Gera | Ferienworkshop "Total digital!"

Die Stadt- und Regionalbibliothek Gera veranstaltet vom 26. bis 31. Juli erstmals in diesem Sommer einen fünftägigen Ferienworkshop zum Thema "Sei kreativ - probiere dich aus an neuen Medien". Das Angebot richtet sich an 10- bis 14-Jährige, verbindet analoge Bibliotheksmedien und digitale Technologien kreativ miteinander und vermittelt spielerisch Wissen. Im Rahmen des Projektes sollen Kinder und Jugendliche Geschichten kennenlernen und dazu angeregt werden, sich mit digitalen Medien auszudrücken. Aktuelle Bücher kommen genauso zum Einsatz wie BeeBots, MaKey MaKey, Lego Education, Trickbox und eine 360°-Kamera. Sechs Stunden täglich haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Leseabenteuer mit moderner Technik zu verbinden. Am Familientag, Ende der Woche, werden die Ergebnisse präsentiert.

Gera | Schmuckwerkstatt und Miniseum

Am 31. Juli, von 11:30 bis 13:30 Uhr, und am 3. August von 14 bis 16 Uhr lädt das Museum für Angewandte Kunst in Gera zur öffentlichen Sommerferien-Veranstaltung "Barocker Protz! – glitzernden Schmuck kreieren" ein. Kinder ab acht Jahren fertigen nach barocken Vorlagen funkelnde Schmuckstücke wie Ketten, Broschen und Orden an.

Am 5. August und 3. September heißt es dann jeweils zwischen 14 Uhr und 16 Uhr "Miniseum - Gestalte deine eigene Ausstellung!". In diesem Workshop werden Kinder und Jugendliche ab acht Jahren selbst zur Direktorin oder zum Direktor ihres eigenen Museums. Es wird ein Mini-Museum im Karton mit verschiedenen Kunstwerken gebaut.

Für beide Workshops wird eine Teilnahmegebühr von 1,50 Euro sowie eine Materialpauschale von 5 Euro erhoben. Eine Anmeldung per Mail an ortmeyer.julia@gera.de oder telefonisch unter 0365 838 14 36 ist erforderlich.

Gera | Ferienprogramm mit Contest im Skatepark

Vom 30. bis 31. Juli findet das Skatepark-Camp mit gemeinsamen Grillen, Lagerfeuer und einer Übernachtung im Skatepark statt. Wer seine Fahrkünste auf dem BMX oder Skateboard verbessern möchte, kann dies im Rahmen eines Workshops am 14., 21. oder 22. August tun. Beim Graffiti-Workshop am 28. und 29. August kann der Kreativität an den legalen Graffiti-Flächen im Skatepark freien Lauf gelassen werden.

Am 1. September dreht sich schließlich alles um Geocaching. Hier lernt ihr den Umgang mit Koordinaten und dem dazugehörigen Navigationsgerät kennen und müsst durch geschickte Zusammenarbeit in Kleingruppen ein Cache im Hofwiesenpark finden. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung per Mail unter info@skatepark-gera.de oder telefonisch unter 0152/ 53 75 36 32 notwendig.

Geocacher tauschen kleine Geschenke aus. Bildrechte: IMAGO

Gera | Radrennbahn-Camp 2021

Sportlich wird es auch auf der Radrennbahn beim "Radrennbahn-Camp 2021". Unter dem Motto "Übernachte dort, wo sonst gefahren wird", können alle interessierten Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren vom 30. August bis 3. September auf der Radrennbahn zelten. Innerhalb dieser Woche erwartet die Kinder ein abwechslungsreiches Programm von Bogenschießen, über einen Selbstverteidigungskurs bis hin zu einem Besuch im Tierpark. Die Kosten betragen 80 Euro pro Person für die Übernachtung, die Verpflegung und das Programm. Die Anmeldung erfolgt über das LSB-Bildungsportal. Bei Fragen steht Petra Franke telefonisch unter 0365/ 83 10 369 oder per Mail unter geraersportjugend@web.de zur Verfügung.

Gera | Sommerferien mit dem Jugendhaus Shalom

Das Jugendhaus Shalom bietet in diesem Jahr viele Besonderheiten an: Am 6. August geht es zum Beispiel in den Kletterwald Koala, am 16. August zur Minigolf Ranch. Ein Graffitiworkshop wird am 17. und 18. August und vom 20. bis 22. August eine Bildungsfahrt nach Bremen mit einem Besuch der Gedenkstätte Lager Sandbostel durchgeführt. Unter dem Motto "Gera im Nationalsozialismus" erhalten interessierte Jugendliche vom 25. bis 27. August die Möglichkeit, ein Video über diese Zeit zu drehen und sich mit Biografien von Geraerinnen und Geraern und den Stolpersteinen in der Stadt auseinanderzusetzen. Bei diesen Veranstaltungen ist eine Voranmeldung notwendig. Weiterführende Informationen zu diesen und anderen Ferienangeboten erhalten Interessierte telefonisch beim Jugendhaus "Shalom" unter 0365/ 41 31 11.

Gera | Sommerlese-Aktion

Bücher sind ein unverzichtbarer Begleiter, wenn es in die Ferien geht. Deshalb bietet die Geraer Bibliothek auch in diesem Jahr eine Sommerleseaktion für Kinder an. Start ist mit Ferienbeginn am 26. Juli. Voraussetzung ist ein gültiger Bibliotheksausweis, welcher für Kinder (bis 18 Jahre) kostenlos ist. Jeder der Lust hat mitzumachen, erhält in der Kinderbibliothek am Puschkinplatz oder in der Stadtteilbibliothek Lusan außerdem ein Leseheft. Sechs Bücher nach freier Wahl gilt es zu lesen. Auf einem Stimmungsbarometer kann das Gelesene bewertet werden: Von super cool bis total ätzend sind sechs Abstufungen möglich. Für jedes gelesene Buch gibt es einen Bücherwurmaufkleber in das Leseheft. Alle Teilnehmer, die ihr Heft mit sechs Bücherwürmern gefüllt, bis 24. September in der Bibliothek abgeben, haben die Chance, Büchergutscheine im Wert von 15 EUR zu gewinnen.

Gera | Sommerferien im Naturkundemuseum

Das Museum für Naturkunde Gera bietet während der Sommerferien zwei Ferienveranstaltungen an. Immer dienstags und donnerstags um 14 Uhr lautet das Motto "Der Biber - Ein Nagetier der Superlative". Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht der Europäische Biber - das zweitgrößte Nagetier der Erde. Immer mittwochs und freitags um 14 Uhr geht es hingegen um das Thema "Vorsicht giftig!". Im Kinderkabinett Schwalbennest und in der neuen Sonderausstellung des Museums gibt es Informationen rund um die giftigen Indischen Brillenschlange bzw. Indische Kobra, um heimische Giftschlangen und giftige Steine, Pilze und Pflanzen. Biber sind faszinierende Nagetiere. Bildrechte: Colourbox.de

Gotha | Saurier, Froschkönig und viele mehr auf Schloss Friedenstein

Schloss Friedenstein hat auch in diesem Sommer wieder ein umfangreiches Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche zu bieten. So können kleine Detektive am 3. August und 4. August (jeweils ab 11 Uhr) auf Erkundungstour durch Schloss Friedenstein und in den Schlosshof gehen und dabei geheimen Zeichen und versteckten Blumen auf die Schliche kommen. Am 5. August, um 10 Uhr erleben die Kinder eine Duftzeitreise. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Damaszener Rose, die in all ihren Facetten vorstellt wird.

Bis zum 10. August erkunden sie immer dienstags die Spuren der Saurier. Ob es einen Leguanzahn-Saurier wirklich gibt und was er mit einem Nashorn und einem Känguru zu tun hat, erfahren Kinder und Erwachsene bei einer Führung durchs Herzogliche Museum. Am 15. und 22. August gibt es im Schlosshof als Open-Air-Theater "Der Froschkönig". Weitere Veranstaltungen auf Schloss Friedenstein gibt es hier.

Saalfeld | Ferienspaß in der Erlebniswelt Feengrotten

Im Juli und August heißt es wieder Spiel, Spaß und Spannung in der Erlebniswelt Feengrotten. Bei der Ferienwanderung durch den Stadtwald mit dem Förster kommen echte Naturliebhaber auf den Geschmack. Die Familientouren finden am 27. Juli und 24. August um 14 Uhr statt. Interessantes über die geflügelten Nachtsäugetiere erfahren Familien bei den Fledermausnächten am 24. Juli und 21. August. Darüber hinaus gibt es unter der Woche verschiedene Touren:

Täglich um 11, 13 und 15 Uhr gehen Kinder mit Zwergenumhang und Grubenlampe in das ehemalige Bergwerk

Jeden Mittwoch, Freitag und Samstag lädt die Fee um 13:00 Uhr zu einem Feenomenalen Ausflug ein.

Jeden Montag und Samstag um 19:30 Uhr bei der Feenzauber-Tour durch den magisch beleuchteten Wald.

Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag um 18:00 Uhr wird für Kinder ab 8 Jahren spannende Taschenlampentouren angeboten

Sondershausen | Thematische Sommerferiencamps

Wie in jedem Jahr bietet auch in diesem Jahr das KiEZ Ferienpark Feuerkuppe bei Sondershausen in den gesamten Sommerferien achttägige Feriencamps zu unterschiedlichen Themen an und zwei Schnuppercamps für Ferienlagerneulinge über vier Tage. Die thematischen Inhalte werden von einem abwechslungsreichen Programm im Ferienpark (u.a. Bogenschießen, Escape Mountain, Klettern am Kletterturm, Kinderküche und einem Niedrigseilparcours) ergänzt. Außerdem gibt es ein Freibad, ein Kino und Lagerfeuerstellen. Die Camps in der Übersicht:



08. bis 11. August - Schnuppercamp

15. bis 22. August - Abenteuer Zeitreise Camp

22. bis 29. August - Fußballcamp

22. bis 29. August - Abenteuer Zeitreise Camp

28. August bis 04. September - Englischcamp

28. August bis 04. September - Abenteuer Zeitreise Camp

Suhl | Ferienprogramm der Sternwarte

Die Volkssternwarte bietet zum Anfang und Ende der Sommerferien ein üppiges Programm für Kinder und Jugendliche. Bitte beachten Sie: Vom vom 2. August bis zum 20. August macht die Sternwarte Sommerpause.



26.07.2021 - 9 Uhr: Plani und Wuschel retten die Sterne (ab 5 Jahre)

27.07.2021 - 9 Uhr: Aus dem Leben eines Sterns (ab 12 Jahre)

28.07.2021 - 16 Uhr: Der aktuelle Sternhimmel

29.07.2021 - 9 Uhr: Sonne, Mond und Sterne (ab 6 Jahre)

30.07.2021 - 11 Uhr: Reise durch das Sonnensystem (ab 12 Jahre)

24.08.2021 - 14 Uhr: Unsere Planeten – und die der Anderen?! (ab 12 Jahre)

25.08.2021 - 16 Uhr: Der aktuelle Sternhimmel

26.08.2021 - 14 Uhr: Der Mond beim Schneider (ab 6 Jahre)

28.08.2021 - 15 Uhr: 15 Jahre Zwergplanet Pluto (ab 12 Jahre)

30.08.2021 - 9 Uhr: ein Sternbild für Flappy (ab 6 Jahre)

01.09.2021 - 9 Uhr: Die weiteste Reise (ab 12 Jahre)

01.09.2021 - 16 Uhr: Der aktuelle Sternhimmel

02.09.2021 - 9 Uhr: Weiße Zwerge, Neutronensterne, Schwarze Löcher (ab 12 Jahre)

Tambach-Dietharz | Führungen auf dem Saurier-Ausgrabungsgelände Bromacker