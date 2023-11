In Bad Langensalza gibt es eine öffentliche Toilette in der Hennengasse. Hier können Besucher des Weihnachtsmarktes laut Stadtverwaltung hingehen.

Nach Beschwerden von Händlern, die den ganzen Tag in ihren Hütten stehen, hat die Stadt reagiert. Die Betreiber und Mitarbeiter der Weihnachtsmarkt-Buden dürfen im Rathaus auf Toilette gehen. Der Bad Langensalzaer Weihnachtsmarkt findet vom 8. bis 10. Dezember auf dem Neumarkt statt. Am 9. Und 10. Dezember gibt es zudem einen Kreativmarkt im Gewölbekeller auf dem Neumarkt - den "Weihnachtlichen Markt unter dem Pflaster". Bildrechte: Stadt Bad Langensalza

Wer in Bad Salzungen auf dem Weihnachtsmarkt das Bedürfnis hat, auf Toilette zu gehen, der kann das in einem Toilettenwagen. Laut Weihnachtsmarktbetreiber ist dieser Wagen "der Größe des Weihnachtsmarktes in Bad Salzungen angepasst". Das heißt, es gibt drei Kabinen für Damen, eine für Herren sowie Pissoirs. Die Benutzung ist kostenlos, außerdem gibt es eine behindertengerechte Toilette. Der Bad Salzunger Weihnachtsmarkt findet vom 27. November bis 23. Dezember statt.

In Eisenach gibt es städtische Toiletten und Toiletten des privaten Weihnachtsmarktbetreibers, die genutzt werden können. Die Stadt erklärt, direkt am Weihnachtsmarkt hinter der Georgenkirche gibt es eine öffentliche Toilettenanlage. Daneben steht eine behindertengerechte Münztoilette für 50 Cent zur Verfügung. Diese darf von jedem benutzt werden, wenn die öffentliche Toilettenanlage "nicht besetzt" ist. Für Menschen mit Behinderung ist der Zugang jederzeit mit einem Euroschlüssel möglich. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Der private Weihnachtsmarktbetreiber Henry Arzig hat zusätzlich "zur öffentlichen Toilette, die immer da ist" einen "komfortablen Container mit ganz vielen Toiletten" in Eisenach aufgestellt. Warum? "Weil wir nicht wollen, dass die Leute Schlange stehen", sagt er.

Für Damen gibt es vier Kabinen, für Herren drei plus zwei Urinale. Der Container ist beheizt. Arzig sagt: "Keiner muss sich den Hintern abfrieren". Er hat eine Toilettenfrau beauftragt, die den Container betreut und sauber hält. Der Toilettenwagen in Eisenach ist neben dem Riesenrad zu finden. Die Benutzung kostet 50 Cent.

Der größte und laut einer Umfrage auch schönste Weihnachtsmarkt in Erfurt hat viele Besucher - die viel müssen. Marktmeister Sven Kaestner hat - weil der Weihnachtsmarkt hauptsächlich am Domplatz stattfindet - drei Toilettenstandorte in der Nähe eingeplant: Zwei Container am Landgericht, drei Container an der Dom-Mauer (einschließlich für Menschen mit Behinderung) und zwei Container am Riesenrad. Pro Container gibt es bis zu zehn Toiletten.

Insgesamt gab es auf Thüringens größtem Weihnachtsmarkt laut Stadt "nur vereinzelt Kritik an der Toilettensituation". Hier wurde hauptsächlich bemängelt, dass die Benutzung nicht kostenfrei ist. Die Stadt erklärt hierzu, dass die Anlagen bewirtschaftet werden müssen und auch Kosten für die Reinigung oder Vandalismus einzuplanen sind.

Während der gesamten Laufzeit des Geraer Märchenmarktes gibt es laut Stadtverwaltung zwei zusätzliche Toilettencontainer. Sie stehen in der Burgstraße/Johannisstraße und der Schlossstraße/Ecke Bachgasse und die Benutzung kostet 50 Cent. Während der Öffnungszeiten von Rathaus und Gera-Info und der umliegenden Gaststätten können die Toiletten dort mitgenutzt werden.

Die Stadt reagiert damit auf Kritik aus der Vergangenheit. So war die Behindertentoilette zu weit weg - weshalb sie laut einer Sprecherin in die Container integriert wurde. Außerdem hatten einige Besucher bemängelt, dass es zu wenige Toiletten auf dem Geraer Weihnachtsmarkt gab. Deshalb habe sich die Stadt dazu entschieden, nun zwei Container an verschiedenen Stellen aufzustellen. Bildrechte: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Der Gothaer Weihnachtsmarkt wird ebenfalls von einem privaten Betreiber veranstaltet. Dieser muss nach eigenen Angaben aber keine extra Toiletten aufstellen, denn am historischen Rathaus gibt es öffentliche Toiletten. Ein Sprecher der Stadt erklärt, dass öffentliche Toiletten fußläufig vom Weihnachtsmarkt entfernt gebaut wurden: Am Hauptmarkt und am Neumarkt.

Bei großen Festen und dem Weihnachtsmarkt kümmert sich eine Toilettenfrau darum, dass die Gäste saubere Klos vorfinden. Es wird häufiger als sonst gereinigt, weil auch mehr Menschen als sonst diese Toiletten benutzen wollen. Besucher müssen 50 Cent für die Benutzung zahlen. Bildrechte: picture alliance/dpa/Volker Hartmann

Für die Weihnachtsmarktbesucher von Heilbad Heiligenstadt hat die Stadt zusätzlich zu den öffentlichen Toiletten in den Museen und im Rathaus zwei Toilettenwagen organisiert. Die Nutzung ist kostenfrei.