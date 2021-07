Tollwut: Tollwut ist eine weltweit verbreitete Zoonose, verursacht durch neurotrope Viren. Die Viren werden über den Speichel ausgeschieden und in der Regel durch Bisse auf den Menschen übertragen. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben weltweit jährlich rund 60.000 Menschen an Tollwut. Hauptsächlich betroffen sind dabei Asien und Afrika mit 95 Prozent der gemeldeten Fälle. Der letzte identifizierte Tollwutfall bei einem Wildtier (ausgenommen: Fledermäuse) trat in Deutschland im Februar 2006 bei einem Fuchs auf. Seit 2008 gilt Deutschland als frei von terrestrischer Tollwut. Der letzte Tollwutfall bei einem in Deutschland wohnhaften Menschen trat im Jahr 2007 auf. Es handelte sich um einen Mann, der in Marokko von einem streunenden Hund gebissen wurde. (Quelle: Robert-Koch-Institut)