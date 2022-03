Die geplante Einmal-zahlen-alles-nutzen-Karte für Gäste in Thüringen ist offenbar an bürokratischen Hürden gescheitert. Nach MDR THÜRINGEN-Informationen wurden die notwendigen Fördergelder beim Land nicht beantragt. Weil die rund 1,3 Millionen Euro fehlen, liegt das Projekt vorerst auf Eis.

Die Idee für die Gäste-Karte stammt vom Naturpark Thüringer Wald mit Sitz in Friedrichshöhe im Kreis Hildburghausen. Sie sollte eigentlich Ende vergangenen Jahres eingeführt werden. Mit der Karte sollen Touristen in Thüringen sämtliche Attraktionen und Sehenswürdigkeiten im Land nutzen können und nur einmal dafür bezahlen, ähnlich wie in einem Freizeitpark.