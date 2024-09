Knapp zehn Millionen Übernachtungen haben Gäste aus dem In- und Ausland im vergangenen Jahr gebucht. Das ist noch etwas unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Doch der Chef der Thüringer Tourismus GmbH (TTG), Christoph Gösel, ist sicher, die 10-Millionen-Marke in diesem Jahr zu knacken.

Vereinzelt gibt es jedoch Befürchtungen, dass Ungemach droht wegen des Wahlerfolgs der AfD. Ein Workshop trägt den Titel "Gästegewinnung in Zeiten des Rechtsrucks". Und tatsächlich, die Inhaberin eines Hotels in einer kleinen Thüringer Stadt weiß zu berichten, sie sei am Tag nach der Wahl von einer Frau aus Westdeutschland, die in ihrem Haus übernachtet habe, wegen des Wahlergebnisses beschimpft worden.

Von einzelnen Absagen bei Reisen ist auf dem Treffen die Rede. Doch größere Einbrüche erwartet aus politischen Gründen niemand. Und auch Andreas Reiter aus Wien, der besagten Workshop leitet, beruhigt. "Ich glaube das überhaupt nicht", sagt er. Thüringen habe so wunderbare Dinge zu bieten. Kultur, Natur, herzliche Menschen. Man müsse dieser "allgemein politisch brisanten Lage, nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Teilen Europas, ein starkes positives Narrativ entgegensetzen. Eine Gastgeberkultur, wie es sie eben nur in Thüringen gibt." Im österreichischen Bundesland Vorarlberg etwa sei das gelungen.

Also nicht so sehr eine Kampagne wie "Weltoffenes Thüringen".

Reiter sagt: "Da konzentriert man sich sehr defensiv darauf, wir sind die Guten, wir sind gar nicht so, wie ihr glaubt. Von diesem Narrativ müssen wir völlig weg". Das sei eher etwas für die Standortwerbung oder für Unternehmensansiedlungen.

Das Produkt überzeugt, wenn es gut ist. Die Serviceorientierten, die Einladenden, die Gastfreundlichen. Das sind die erfolgreichen Akteure am Markt. Christoph Gösel Geschäftsführer der Thüringer Tourismus GmbH

Im Tourismus müsse man hin zu einer positiven Erzählung, die bis hinunter in die Betriebe ausgerollt werden könne. "Wir können gestalten, selbstwirksam. Sonst ist man immer in der Defensive." Im kleineren Kreis und ohne Scheu, namentlich zitiert zu werden, wird schnell klar, dass das Problem für den Tourismus nicht politische Einstellungen sind.

