Ilm-Kreis Polizei informiert über Trickbetrüger

Die Zahlen von Telefonbetrug sind in Thüringen zuletzt stark angestiegen. Vor allem ältere Menschen werden Opfer von so genannten Trickbetrügern. Die Polizei im Ilm-Kreis gibt am Donnerstag auf einer Informationsveranstaltung Hinweise, damit man die Betrugsmaschen besser erkennen kann.