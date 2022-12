2023 soll das Kontrollnetz für Trinkwasser in Thüringen noch engmaschiger werden. Die Qualität des Grundwassers in Thüringen wird derzeit an rund 230 Messstellen regelmäßig überwacht. Diese Kontrolle soll in den kommenden Jahren noch verbessert werden, wie das Umweltministerium auf Anfrage in Erfurt mitteilte. Eine neue Verordnung zur Mengen- und Qualitätskontrolle des Grundwassers trete Anfang Januar in Kraft.