Natürlich wirken sich Hitze und Trockenheit auch auf die Trinkwassertalsperren und das Grundwasser aus - allerdings in unterschiedlichem Maße. Was die Trinkwassertalsperren betrifft, befürchtet die Thüringer Fernwasserversorgung aktuell keine besondere Knappheit. Zwar steige im Sommer der Wasserbedarf und die Temperaturen seien hoch, ein akutes Problem für die Trinkwasserversorgung über die Talsperren sei das aber nicht. " Die klimatischen Veränderungen sind spürbar, für die Trinkwasserversorgung aber noch nicht bedrohlich", teilt die TFW auf Anfrage mit.

Gestützt wird diese Einschätzung von den Zahlen. Keine der sechs Trinkwassertalsperren in Thüringen lag am 9. August 2022 unter 70% ihres maximalen Füllstandes. In zwei Fällen - in den Talsperren Neustadt und Schönbrunn - war sogar mehr Wasser in den Stauseen als im Jahr 2018, das laut dem Deutschen Wetterdienst das bisher wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 war.