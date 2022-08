Die Angelvereine in Thüringen leiden nach der wochenlangen Trockenheit unter sinkenden Wasserständen in ihren Teichen. Wie der Präsident des Thüringer Landesangel- und Fischereiverbandes, Dietrich Roese, MDR THÜRINGEN sagte, musste für einige Angelteiche wegen Sauerstoffmangels schon ein Fangverbot ausgesprochen werden. Durch die hohen Wassertemperaturen kann weniger Sauerstoff im Wasser gelöst werden, die Fische drohen zu ersticken.

Der Angelverein Anglertreff in Gotha versucht derzeit, den Teich in Günthersleben mit Wasserspenden aus dem Stausee Friemar zu retten. In Günthersleben gibt es nur noch eine Wasserhöhe von 50 Zentimetern. Es sollen schon einige Fische, darunter Hechte, verendet sein.