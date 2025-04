Mit Blick auf die derzeitige Dürre verweist das Umweltministerium auf die Niedrigwasserstrategie des Landes. "Zur Strategie gehören: Wasserbilanzen für alle Regionen, Berechnungen (Klimastresstests) für Versorgungssysteme, verbesserter Wasserrückhalt in den Talsperren und Kleinspeichern. Zusammen mit der Landwirtschaft laufen zudem Planungen für einen besseren Wasserrückhalt in der Fläche", so das Umweltministerium. Auch ohne Wassercent können Minsterium und Kommunen in den Wasserhaushalt eingreifen: Beispielweise können Kommunen die lokale Wasserentnahme einschränken.