Doch nicht alle Wasserversorger in Thüringen sind an die Talsperren angebunden. Etwa die Hälfte des Wasserverbrauchs wird über das Grundwasser abgedeckt. Der Trinkwasserzweckverband "Oberes Leinetal" ist einer von vielen Wasserdienstleistern in Thüringen. Er versorgt die Gemeinde Leinefelde-Worbis samt Umland mit Wasser aus elf Brunnenanlagen und zwei Quellen.

Auch hier sei die Lage bei der Trinkwasserversorgung entspannt, heißt auf Anfrage von MDR THÜRINGEN. Dies liege zum Teil an der guten Ausgangslage an Wasserquellen in der Region. Diese seien eigentlich für eine größere Bevölkerung am ehemaligen Industriestandort ausgelegt. Die sei aber mittlerweile nicht mehr vorhanden. Auch die Pegelstände der elf Brunnen zeigten keinerlei Auffälligkeit.