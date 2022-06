Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) sieht den Bund am Zug bei einer Besteuerung von Sondergewinnen der Energiekonzerne angesichts der Preissprünge nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. "Wir brauchen von der Bundesregierung jetzt schnell einen Vorschlag für eine befristete Übergewinnsteuer", sagte Siegesmund am Dienstag in Erfurt.