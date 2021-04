Nun soll aber voraussichtlich erst im September gewählt werden. Auch das ist knapp, aber zu schaffen. Höchste Zeit also, die Überprüfung in die Wege zu leiten, drängt Peter Wurschi, Thüringens Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Das sei gesetzliche Grundlage. Er glaubt, die Landtagsverwaltung und das Parlament seien dazu verpflichtet, das, was sie selbst als Gesetz verabschiedet haben, auch durchzuführen. "Auf jeden Fall besser zügig als zu spät", fordert Peter Wurschi.