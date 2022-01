Sicherheitstechnik Nachfrage nach Überwachungskameras in Thüringen steigt an

Hauptinhalt

Immer mehr Haus- und Grundstücksbesitzer in Thüringen bringen Überwachungskameras an. Laut einer MDR THÜRINGEN-Umfrage steigt die Nachfrage seit Jahren an. Beim Anbringen einer Kamera gibt es einiges zu beachten.