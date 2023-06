Und dann gibt es noch all jene, die in den Zahlen, die die Agentur für Arbeit MDR THÜRINGEN angegeben hat, gar nicht auftauchen. Weil sie nur einen Minijob haben, zum Beispiel. "In einem Integrationskurs, den mein Sohn besucht hat, arbeitet schon die Hälfte, oft in Minijobs", sagt Vira Shkolyarenko, Sprachmittlerin im Jobcenter Erfurt. Das Interesse ihrer Landsleute an Arbeit sei hoch. Viele wollten Deutsch lernen.