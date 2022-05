Verteilung auf Kreise und Städte als Hauptaufgabe

Ähnliches erwartet Ilona Mamiyeva vom Verein ukrainischer Landsleute. "Die Verteilung der Menschen ist das, was uns aktuell am meisten beschäftigt." In Erfurt etwa werde es immer schwerer, bezahlbare Wohnungen zu finden.

In der Theorie werden ukrainische Kriegsflüchtlinge "durch das Landesverwaltungsamt gleichmäßig an die Kreise und kreisfreien Städte verteilt, wo die weitere Versorgung und soziale Betreuung in Einzel- oder Gemeinschaftsunterkünften sichergestellt", heißt es vom Thüringer Migrationsministerium.

Bislang aber weicht die Realität offenbar oft von dieser Vorstellung ab. Es sei nachvollziehbar, dass Menschen, die bisher in Großstädten wie Kiew, Charkiw oder Mariupol gelebt hätten, auch in Deutschland lieber in Städten wohnen möchten, sagt Ilona Mamiyeva. "Mehr Platz gibt es aber in den ländlichen Regionen Thüringens. Viele Gemeinden sind sehr engagiert." Während einige den Schritt aufs Land wagen, üben sich andere in Geduld. "Es gibt Menschen, die seit März in Turnhallen in Erfurt leben." Hier sei viel Überzeugungsarbeit nötig, noch laufe die Verteilung nicht optimal.

Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) lädt eigenen Angaben zufolge alle zwei Wochen Landräte, Oberbürgermeister sowie Vertreter vom Gemeinde- und Städtebund zum Austausch über die aktuelle Lage ein. Bildrechte: imago images / Steve Bauerschmidt

Über die Hilfe und die Angebote, die aus allen Regionen Thüringens seit Kriegsbeginn eingehen, sei der Verein der ukrainischen Landsleute, sehr dankbar, sagt Ilona Mamiyeva: "Die Angebote für Unterkünfte reichen von freien Zimmern in der eigenen Wohnung über ganze Haus-Etagen bis zu privaten Ferienwohnungen." Doch oft seien es temporäre Lösungen: im Augenblick sehr hilfreich, doch nichts auf Dauer.

Steigender Druck auf Sozialämter in Thüringen

Hauptaufgabe des Vereins sei es weiterhin, Brücken zu schlagen zwischen der Ukraine und Deutschland, zwischen Geflüchteten und Einheimischen, zwischen Behörden und Hilfesuchenden.