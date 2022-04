Flüchtlingsaufnahme Ukraine-Flüchtlinge in Thüringen: So sollen private Gastgeber finanziell unterstützt werden

Rund 12.300 Flüchtlinge aus der Ukraine sind bisher in Thüringen angekommen, schätzt das Landesverwaltungsamt. Viele von ihnen sind von Privatleuten aufgenommen worden. Ungeklärt war bisher aber, in welcher Höhe diese privaten Gastgeber finanziell entschädigt werden können. Hier will das Land jetzt für Klarheit sorgen und feste Beträge vorschreiben.