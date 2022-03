Am Freitag werden in der Erstaufnahmestelle in Suhl 100 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erwartet. Wie das Thüringer Landesverwaltungsamt mitteilte, seien die Menschen zunächst in Berlin angekommen und würden nun weiter verteilt. In Suhl werden die Geflüchteten am Freitagnachmittag erwartet. Hier werden sie aber nur eine kurze Zwischenstation einlegen. Schon in den nächsten Tagen sollen sie Unterkünfte in verschiedenen Thüringer Landkreisen beziehen.

Es handelt sich um die erste größere Gruppe Menschen aus der Ukraine, die in Thüringen Zuflucht sucht. Bisher sind nur sehr wenige Geflüchtete aus der Ukraine in Thüringen registriert worden. So kam am Mittwoch bereits eine kleine Gruppe von fünf Erwachsenen und drei Kindern in Erfurt an. Am selben Tag erreichten die Erstaufnahmestelle in Suhl zwei Erwachsene und ein Kind. Weitere drei Menschen folgten am Donnerstag.