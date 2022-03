Mehrere Thüringer Oberbürgermeister fordern Hilfe vom Land. Unter anderem die Städte Suhl, Weimar, Jena und Gera wandten sich in einer öffentlichen Stellungnahme an das Land. Auch die Bürgermeisterin der Stadt Eisenach hat sich an dem Appell beteiligt. Die Städte fordern einen Flüchtlingsgipfel und einen Krisenstab. Sie schließen sich damit dem Thüringer Gemeinde- und Städtebund an. Dieser hatte sich bereits am vergangenem Freitag an Ministerpräsident Bodo Ramelow gewandt.