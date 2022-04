In Thüringen sind bereits mehr als 600 ukrainische Kinder von Kriegsflüchtlingen an Schulen vermittelt worden. Das haben die Schulämter auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mitgeteilt. Weiterhin werden aber ukrainische Lehrer mit Deutschkenntnissen gesucht.

In Thüringen sind bereits mehr als 600 Schulkinder aus der Ukraine an Schulen vermittelt worden. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Sobald der vorläufige Wohnort der Flüchtlingsfamilien feststeht, bemühen sich die Schulämter um die Vermittlung der Kinder an die Schulen. Offiziell greift die Schulpflicht erst drei Monate nach Ankunft. Die Kinder werden in reguläre Klassen vermittelt. An einigen Schulen habe es Probleme aufgrund voller Klassen gegeben, nach Angaben der Schulämter vorwiegend in den Städten.