Kommunen Land will weiter Anteil für Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge zahlen

25. Februar 2025, 17:21 Uhr

Flüchtlinge aus der Ukraine haben im Gegensatz zu anderen Asylsuchenden Anspruch auf Bürgergeld. Ein Teil der Kosten dafür bleibt an den Kommunen hängen. Das Land Thüringen sprang in der Vergangenheit ein, um die Lücke zu schließen. Auch in diesem Jahr sind mindestens 30 Millionen Euro vorgesehen.