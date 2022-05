Nach Ansicht des Thüringer Landesverwaltungsamts müssen sich Bund und Länder deutlich besser abstimmen, wie Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland verteilt werden.

Der Präsident des Amts, Frank Roßner, sagte, es sei kein Thüringer Problem, dass die Ankunft vom Bund angekündigter Flüchtlingsbusse kurzfristig abgesagt werde und sich Helfer wiederholt umsonst auf die Aufnahme und Versorgung der Menschen vorbereitet hätten. Das sei insbesondere bei Ankünften in der Nacht schwierig, wenn Helfer mobilisiert werden müssten.

Roßner erklärte, dass in Thüringen an manchen Tagen nur etwa fünf Prozent der von Bundesbehörden angekündigten Geflüchteten aus der Ukraine angekommen seien. Zuletzt waren die Busse nach seinen Angaben immerhin zu 20 Prozent ausgelastet. Täglich kämen etwa acht bis zehn Busse an.