Direktflug Chișinău-Erfurt Ukraine-Flüchtlinge aus Moldawien in Thüringen gelandet

Hauptinhalt

Mit einer Luftbrücke will die Bundesregierung Nachbarländer der Ukraine entlasten, in die Bürger des Landes vor dem Krieg geflüchtet sind. In Erfurt ist am Freitag ein Flugzeug mit mehr als 100 Ukraine-Flüchtlingen aus Moldawien gelandet. Es ist das zweite Flugzeug aus der Republik Moldau, das Kriegsflüchtlinge nach Deutschland bringt. Sie sollen in Thüringen untergebracht werden.