In Thüringen kommen wohl weniger Flüchtlinge aus der Ukraine an, als erwartet.

In den Thüringer Regionen führe das aber zu Frust und Enttäuschung, wenn Helfer vergeblich auf die angekündigten Flüchtlinge warteten. Das Landesverwaltungsamt hat nun darum gebeten, dass sich die Busfahrer in den jeweiligen Ankunftsorten melden, um das Problem zu lösen.

Unterdessen gehen Aktionen und Sammlungen zur Unterstützung von Flüchtlingen aus dem von russischen Truppen überfallenen Land weiter. So haben beispielsweise Schülerinnen und Schüler der Medizinischen Fachschule "Georgius Agricola“ Saalfeld eine Spendenaktion organisiert. Wie das Landratsamt mitteilte, wurden in der vergangenen Woche an den beiden Unterrichts-Standorten in Saalfeld und Unterwellenborn Spenden gesammelt. Dazu zählten Dinge des täglichen Bedarfs, Lebensmittel, Spielsachen und medizinische Hilfsmittel.

Am vergangenen Freitag wurden die Spenden in die Ukraine gefahren und in Lwiw in einem Flüchtlingsaufnahmezentrum direkt an die Menschen verteilt. Verbandstoffe und medizinische Hilfsmittel wurden für den weiteren Transport nach Kiew an die Verantwortlichen übergeben.