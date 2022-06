Der Zustrom ukrainischer Flüchtlinge nach Thüringen hält weiter an. Jeden Tag erreichen etwa 100 Menschen aus der Ukraine den Freistaat, wie die Integrationsbeauftrage Mirjam Kruppa MDR THÜRINGEN sagte. Derzeit halten sich demnach knapp 20.000 ukrainische Geflüchtete in Thüringen auf. Etliche Kommunen stoßen laut Kruppa deshalb an ihre Belastungsgrenze. Geflüchtete aus der Ukraine nach der Ankunft eines Flugzeuges aus Chisinau/Moldau am Flughafen Erfurt-Weimar. Bildrechte: dpa

Kaum Unterkünfte in Erfurt

Familien, die nur notdürftig voneinander getrennt die Nächte in Turnhallen verbringen müssen sind auch fast vier Monate nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine Realität. Besonders in Erfurt dauert es laut Kruppa manchmal mehrere Wochen, bis für die Geflüchteten eine passable Unterkunft gefunden ist.

Jena: Hälfte aller Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften

Etwas besser ist die Situation mittlerweile in Jena. Nach Angaben der Stadt wird jeweils die Hälfte der knapp 3.000 ukrainischen Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften und in Privatwohnungen untergebracht. Eine Turnhalle in Jena-Göschwitz wird lediglich als Reserve vorgehalten. Die ehemalige Frauenklinik in Jena dient Menschen aus der Ukraine als Notunterkunft. Bildrechte: dpa

Die meisten Flüchtlinge bleiben in Thüringen