Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) sprach von einem "Morgen, den niemand braucht". Krieg sei nie eine Lösung und nie ein Weg. Alle müssten zurück an den Beratungstisch - und das sofort, so Keller.

Linke: "Kaum vorstellbares Ausmaß"

Auch die Linke im Thüringer Landtag veruteilt die militärischen Angriffe Russlands. Fraktionschef Steffen Dittes sagte, damit habe in Europa ein Krieg in einem kaum vorstellbaren Ausmaß begonnen. Ausbreitung und Folgen seien unvorhersehbar. Dittes forderte vom Bund und von der Europäischen Union ein Signal, dass Kriegsflüchtlinge oder Soldaten, die sich dem Einsatz verweigerten, Schutz und Aufnahme fänden.

Grüne: "Diplomatische Bemühungen mit Füßen getreten"

Nach Ansicht von Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich wurden jahrelange diplomatische Bemühungen mit Füßen getreten. Die Menschen in der Ukraine brauchten volle Unterstützung und Solidarität. Thüringen müsse umgehend die Bereitschaft erklären, Menschen aus der Ukraine einfach und unbürokratisch aufzunehmen und ihnen Sicherheit zu bieten, so Rothe-Beinlich.

CDU: "Putin lacht über Diplomatie"

Laut CDU-Fraktionschef Mario Voigt ist es "einer der dunkelsten Tage in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg". "Putin versteht die Sprache der Diplomatie nicht", so Voigt. Bei Twitter hatte der Fraktionschef geäußert, Frieden wachse nicht aus Naivität, sondern gemeinsamer Stärke. Nur die Welt gemeinsam könne Putin stoppen.

FDP: "Ohne Frieden ist alles nichts"

FDP-Gruppensprecher Thomas Kemmerich zitierte bei Twitter den früheren Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher: "Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts."

AfD: "Alle Beteiligten wieder an den Verhandlungstisch"

Die Ukraine sei Opfer einer geopolitischen Auseinandersetzung auf globaler Ebene, schreibt AfD-Chef Björn Höcke. Die Kriegshandlungen seien sofort einzustellen und alle Beteiligten müssten umgehend wieder an den Verhandlungstisch, fordert er.

SPD: "Weitere Eskalation vermeiden"

SPD-Fraktionsvorsitzender Matthias Hey schreibt: "Wir müssen als schreckliche Gewissheit feststellen: In Europa herrscht wieder Krieg." Die SPD dränge darauf, schnellstmöglich Schritte einzuleiten, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Laut SPD-Landeschef Georg Maier müssten alle Demokratien nun ein deutliches Zeichen setzen: Dass Russland das Völkerrecht breche, sei nicht zu akzeptieren. Dabei müsse laut Maier auch in Kauf genommen werden, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland unter Sanktionen leiden.

Bischöfe rufen zu Gebeten um Frieden auf

Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr hat zur Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und zu Friedensgebeten aufgerufen. Neymeyr sagte am Donnerstag, in Thüringen sollten die Menschen nicht zuletzt jenen Ukrainerinnen und Ukrainern beistehen, die hier leben. Sie seien zwar in Sicherheit, müssten jetzt aber um Verwandte und Freunde bangen. Zudem bat der Bischof um Spenden für Caritas International. Das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes stellte am Donnerstag 150.000 Euro für humanitäre Nothilfe bereit.

Auch vom evangelischen Landesbischof Friedrich Kramer kommt der Aufruf zu Friedensgebeten. Alle Kirchen sollten geöffnet werden, damit die Menschen einen Ort für ihr Gebet finden können, so Kramer. In Gera, Jena, Weimar, Gotha, Mühlhausen und Apolda sind Andachten und Glockengeläut geplant. Auch Kramer ruft dazu auf, die militärische Operation einzustellen.

Ukrainer in Thüringen fassungslos

Ukrainer in Thüringen haben sich angesichts des russischen Angriffs auf ihr Heimatland fassungslos gezeigt. "Meine Familie ist heute um 6 Uhr morgens aufgewacht und hat Explosionen gehört", sagte Ilona Mamiyeva vom Verein Ukrainischer Landsleute in Thüringen am Donnerstag. Ihr Familie wohne in der Stadt Charkiw nahe der russischen Grenze. "Heute früh wusste ich nicht, wohin mit mir. Ich habe geschrien und geweint." Von Verletzten habe sie aber bislang nichts gehört. Neben der Sorge um ihre Verwandten herrsche auch Wut und Frust darüber, dass es im 21. Jahrhundert dazu kommen könne, dass ein europäisches Land derart angegriffen wird.

Die Mitglieder des Vereins, der eigentlich die Kultur und Traditionen der Ukraine in Thüringen weitergeben wolle, hätten Verwandten in Kiew, Odessa oder Donezk. Nach der ersten Ohnmacht am Morgen hätten sie sich zusammengeschlossen, um eine Anlaufstelle für weitere Ukrainer zu bilden. Auch ein Spendenkonto und baldige Hilfslieferungen in die betroffenen Regionen seien geplant. Am Nachmittag solle es zudem eine Demonstration in Erfurt geben. Andere Kundgebungen sind für Weimar und Jena angekündigt.

Russland greift Ukraine an