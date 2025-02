Ein weiteres Hindernis sieht Vasyl Vitenko darin, dass viele Ukrainer vergeblich nach Jobs in ihrem ursprünglichen Berufsfeld suchen. So erging es etwa Musikerin Viktoria Brekhar, die im April 2022 nach Thüringen kam. "Als kreativer Mensch war es schwierig, mich anzupassen. Während ich in der Ukraine in einem Militärorchester arbeitete, war ich in Deutschland arbeitslos", berichtet die Künstlerin.