Angesichts tausender Flüchtlinge aus der Ukraine fordern die Thüringer Kommunen vom Land ein geordnetes und zentrales Aufnahmeverfahren. So müsse dringend ein zentraler Ansprechpartner benannt werden, der über eine Hotline erreichbar ist, heißt es in einem Schreiben des Gemeinde- und Städtebundes.

Bei der Frage, wie Thüringen Geflüchtete aufnimmt, gehen die Vorschläge der Parteien weit auseinander. Die Thüringer Linke sprach in Erfurt von einer großen Aufgabe. Die Kosten sollten sich Bund und Länder teilen. Die Grünen fordern einen Nachtragshaushalt, um die Flüchtlinge zu versorgen. Dagegen will die AfD andere Flüchtlinge ohne Schutzbedürfnis abschieben, damit Platz und Kapazitäten für Ukrainer geschaffen werden.

Die SPD verwies auf die Erfahrungen, die Thüringen bei der Flüchtlingswelle 2015 sammelte. Die CDU forderte die Landesregierung auf, die Aufnahme ordentlich zu organisieren und dabei auch den Kommunen zu helfen. Laut FDP gibt es in ländlichen Regionen genügend leere Wohnungen, in denen ukrainische Flüchtlinge untergebracht werden könnten.

Hunderte Flüchtlinge sind in den vergangenen Tagen bereits im Ilm-Kreis, im Saale-Orla-Kreis, in Jena, Weimar, Erfurt Suhl, Bad Liebenstein, Vacha, Bad Sulza, Pößneck, Bad Tennstedt, Obermehler und Schmalkalden angekommen. Sie wurden teils in Erstaufnahmeeinrichtungen, teils in Privatwohnungen, Ferienwohnungen oder Hotels untergebracht. Viele weitere Menschen werden noch erwartet. Nach wie vor ist unklar, wann und wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine in Thüringen ankommen.