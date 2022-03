Wie ein Sprecher der Hilfsinitiative MDR THÜRINGEN sagte, sind in Schmalkalden bislang 46 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in privaten Unterkünften untergebracht worden. Die Frauen seinen mit ihren Kindern und zumeist ältere Menschen per Bus von der ukrainisch-polnischen Grenze nach Thüringen geholt worden. Sie seien seit Sonntagabend in Schmalkalden und kamen in Wohnungen in Privathäusern, Ferienwohnungen und Hotels unter.