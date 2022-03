Nach Angaben des Verbands gibt es an Schulen teilweise Angebote, die aber alle aus der Not heraus entstanden sind. Demnach versuchen viele Schulen derzeit durch einen separaten Deutschkurs ein Angebot für ukrainische Kinder zu schaffen. In einigen Schulen werde sogar ukrainisch-sprachiger Unterricht angeboten. Auch das Unterrichten auf Englisch sei eine Möglichkeit, wie die Kinder am Schulalltag teilnehmen könnten. Bundesweit wurden bereits 20.000 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine aufgenommen. Für Thüringen liegen derzeit noch keine Zahlen vor.