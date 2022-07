In einer Mitteilung hat der Ilm-Kreis am Dienstag mehr Unterstützung durch das Land gefordert. Wie Landrätin Petra Enders (parteilos) mitteilte, ist der Landkreis derzeit an seiner Belastungsgrenze. Die vom Landratsamt angemieteten Wohnungen, Turnhallen und privaten Unterkünfte sowie das Schullandheim und das Schülerfreizeitzentrum seien belegt. Auch Enders appellierte an das Land, mehr Verantwortung zu übernehmen. Rund 1.200 ukrainische Geflüchtete sind derzeit im Ilm-Kreis registriert.