Das Land Thüringen will alle Kosten der Kommunen für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge übernehmen. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gab dafür bei einem Treffen mit kommunalen Spitzenverbänden am Donnerstag seine Zusage. "Zunächst wird mit pauschalen Erstattungen gearbeitet. Später folgt dann die Spitzabrechnung", so der Ministerpräsident. Vorher müsse aber erst noch der passende rechtliche Rahmen geschaffen werden. Zudem wolle Ramelow sich bundesweit für eine Lösung einsetzen.