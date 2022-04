In Thüringen werden derzeit nur wenige Turnhallen für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge genutzt. Der Schul- und Vereinssport im Freistaat ist dadurch kaum eingeschränkt, wie aus einer Umfrage von MDR THÜRINGEN unter Landkreisen und Städten hervorgeht.

Einige Turnhallen dienen als Ankunftszentren

Demnach dienen Turnhallen in Erfurt, Jena, Gotha, Suhl und Saalfeld-Rudolstadt zur Zeit als Unterkünfte oder Ankunftszentren. In diesen Hallen ist aktuell kein Sport möglich - doch gebe es meist die Möglichkeit, in andere Schul- oder Vereinsräume auszuweichen, so die Städte und Kreise. Außerdem sei viel Verständnis für die besondere Notlage der Menschen und die damit verbundenen Umstände vorhanden. In Pößneck im Kreis Saalfeld-Rudolstadt wurde diese Turnhalle als Ankunftszentrum für Flüchtlinge hergerichtet. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Neben den bereits genutzten Hallen wurden Turnhallen im Ilm-Kreis, im Saale-Orla-Kreis, in Gera, in Sonneberg und im Saale-Holzland-Kreis für Geflüchtete vorbereitet. Diese Hallen können im Bedarfsfall zum Einsatz kommen. Der Wartburgkreis gab an, aktuell zwei Hallen als Flüchtlingsunterkünfte einzurichten.

Manche Kreise setzen ausschließlich auf Wohnungen