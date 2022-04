Krieg in der Ukraine Mehr Ukraine-Flüchtlinge in Thüringen als erwartet

In Thüringen sind seit Beginn des Kriegs in der Ukraine mehr als 10.000 Flüchtlinge angekommen, darunter auch viele Kinder. Ihre Zahl steigt schneller als zunächst angenommen. Unter ihnen sind auch viele Kinder, für deren Unterricht laut Thüringer Lehrerverband klare Regeln fehlen. Im Rahmen einer internationalen Luftbrücke wird am Freitag ein Flugzeug aus Moldau erwartet mit 130 geflüchteten Ukrainern an Bord. Auch sie sollen in Thüringen unterkommen.