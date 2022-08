Studierende und Lehramtsanwärter sollen einbezogen werden

Auch die Lehrer in Spe will das Bildungsministerium verstärkt in den Schulalltag einbeziehen - auf freiwilliger Basis. So sollen laut Holter Lehreramtsanwärterinnen und -anwärter die Möglichkeit bekommen, über das Pflichtmaß hinaus an Thüringer Schulen zum Einsatz zu kommen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür seien aktuell auf dem Prüfstand.

Die Schulämter werden alle Möglichkeiten nutzen, um das Personal an den Schulen aufzustocken. Helmut Holter Thüringer Bildungsminister

Daneben sollen auch Studierende vermehrt in den Schulalltag einbezogen werden. Nach Angaben des Ministers gibt es bereits Studierende, die während ihres Studiums an den Schulen lehren. Dafür werde gezielt an den Universitäten gefragt. "Die Schulämter werden alle Möglichkeiten nutzen, um das Personal an den Schulen aufzustocken", sagte Holter am Donnerstag.

Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hofft auch auf den freiwilligen Einsatz von Studierenden und angehenden Lehrkräften. Bildrechte: dpa

Ruhestand - muss das sein?