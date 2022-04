Maier stellt sich damit gegen Parteifreund und Bundeskanzler Olaf Scholz , der eine Lieferung des "Marder" an die Ukraine abgelehnt hatte. Scharfe Kritik übte Maier außerdem am früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder. Dieser solle wegen seiner Nähe zum russischen Staatschef Putin aus der SPD ausgeschlossen werden.

Auch von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) distanzierte sich der SPD-Chef. Ramelow relativiere mit seinen Aussagen zu türkischen Angriffen auf die Kurden im Irak den "russischen Vernichtungskrieg in der Ukraine", so Maier.

Bundeskanzler Scholz hatte am Dienstag das weitere Vorgehen bei den Waffenlieferungen erläutert. Danach will die Bundesregierung keine Waffen mehr aus Bundeswehrbeständen liefern, weil sie der Meinung ist, dass die Truppe dann nicht mehr ihre Aufgaben bei der Landes- und Bündnisverteidigung erfüllen kann. Stattdessen will die Bundesregierung direkte Rüstungslieferungen der Industrie an die Ukraine finanzieren. Über einen Ringtausch soll zudem die Lieferung von Waffen sowjetischer Bauart aus osteuropäischen Nato-Ländern in die Ukraine ermöglicht werden.