In der Thüringer Allgemeinen (€) warf Maier seinem Ministerpräsidenten nun vor, damit "den russischen Eroberungs- und Vernichtungskrieg in der Ukraine auf dieselbe Stufe wie die türkische Aggression" zu stellen. Das sei Wasser auf die Mühlen der Relativierer und der russischen Propaganda.

Bundeskanzler Scholz hatte am Dienstag das weitere Vorgehen bei den Waffenlieferungen erläutert. Danach will die Bundesregierung keine Waffen mehr aus Bundeswehrbeständen liefern, weil sie der Meinung ist, dass die Truppe dann nicht mehr ihre Aufgaben bei der Landes- und Bündnisverteidigung erfüllen kann. Stattdessen will die Bundesregierung direkte Rüstungslieferungen der Industrie an die Ukraine finanzieren. Über einen Ringtausch soll zudem die Lieferung von Waffen sowjetischer Bauart aus osteuropäischen Nato-Ländern in die Ukraine ermöglicht werden.