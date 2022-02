Protest Krieg in der Ukraine: Erneut Mahnwachen und Friedenskundgebungen in Thüringen

In mehreren Thüringer Städten sind am Freitag wieder Menschen gegen den Krieg und für Frieden in der Ukraine auf die Straße gegangen. Mahnwachen und Kundgebungen gab es unter anderem in Jena, Erfurt und Gotha. Politiker verurteilten in Redebeiträgen das Vorgehen des russischen Präsidenten Putin und forderten Sanktionen gegen Oligarchen.