Olena Tyshchenko ist 27 Jahre alt und studiert seit mehr als zwei Jahren an der TU Ilmenau. Sie stammt aus Oleksandrivka - einem kleinen und ruhigen Dorf in der Zentralukraine. Am 24. Februar 2022 stellte sich ihre Welt auf den Kopf. Als sie die ersten Nachrichten über Putins Angriff auf ihre Heimat erreichten, konnte sie es nicht richtig fassen. Doch der Krieg begann, wie sie sagt, viel früher - bereits Ende 2013 mit dem "Euromaidan" - den pro-westlichen Protesten in Kiew.

Wir fahren zusammen nach Erfurt. Olena und ihr Freund Alex wollen die Stadt besichtigen und an der Kundgebung "Solidarität mit der Ukraine" teilnehmen. Der Weg ist ruhig, doch im Auto herrscht eine angespannte Stimmung. Wir sprechen über den Krieg. Olena kann es kaum begreifen, dass das Leben hier in Deutschland so normal und glücklich aussieht, wenn nur rund 1.000 km von hier die Menschen in der Ukraine bei Bombenangriffen sterben.

Ich kann mich auf nichts mehr konzentrieren. Mit dem Körper bin ich hier in Deutschland, aber im Geiste in der Ukraine. Olena Tyshchenko, ukrainische Studentin in Ilmenau

Bombenangriffe: Schwierige Lage der Familie im Heimatdorf

Olena lebt seit zweieinhalb Jahren in Thüringen, ihre Eltern, Großeltern, Onkel und Tante sowie Cousinen leben in der Ukraine. Seit dem Kriegsbeginn ertönen in ihrem Heimatdorf Oleksandrivka vier bis fünf Mal pro Tag Sirenen. Dann müssen sich ihre Eltern zu einem speziellen Bombenbunker begeben. Er befindet sich rund 200 Meter vom Haus entfernt. Doch nicht alle haben so viel Glück. Der Rest ihrer Familie wohnt zu weit weg. Sie schützen sich deshalb in ihren eigenen Hauskeller. "Das ist nicht so sicher wie der Bunker, aber sie haben keine andere Wahl", sagt Olena.

Ein weiteres Problem: Olenas Eltern können die Sirenen bei geschlossenen Fenstern nicht richtig hören. Da sie auch schon älter sind und sich nicht gut mit Smartphones auskennen, bleibt Olena nichts anderes übrig, als selber aufs Handy zu gucken und die Familie über die Gefahr informieren.

Ich bekomme die Benachrichtigungen über mögliche Bombenangriffe auf mein Handy in Deutschland, dann rufe ich meine Eltern an und warne sie, dass sie sich jetzt zum Bunker begeben müssen. Ich schlafe deshalb so wenig, wie möglich, um meine Familie zu schützen. Olena Tyshchenko

Ihre Mutter ist Sozialarbeiterin und kümmert sich um ältere Menschen, ihr Vater schon Rentner. Trotz Krieges versucht Olenas Mutter, ihre Arbeit weiter auszuüben. Außerdem helfen beide Eltern den Menschen in Oleksandrivka. Zum Beispiel bereiten sie das Essen für das Militär und für Dorfeinwohner zu.

Olenas Eltern wollen in der Ukraine bleiben. Sie selbst überlegte auch eine Weile, ob sie zurückkehren soll. Doch sie blieb hier in Deutschland.

Ich verstehe die Leute, die fliehen. Jeder hat ein Recht darauf, in Sicherheit zu leben. Umso mehr bewundere ich die Menschen, wie meine Familie und Freunden, die in der Ukraine bleiben. Olena Tyshchenko

Kampf gegen russiche Propaganda