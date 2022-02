In Thüringen haben Ende 2020 mehrere Tausend Russen und Ukrainer gelebt. Wie das Landesamt für Statistik MDR THÜRINGEN mitteile, hatten etwa 4.400 Russen und 2.600 Ukrainer ihren Wohnort in Thüringen. Zwei Drittel davon waren Frauen. Die meisten Angehörigen der beiden Volksgruppen lebten in Erfurt und Jena. Das Durchschnittsalter der ukrainischen Staatsangehörigen in Thüringen lag bei 41 Jahren, das der russischen Staatsbürger bei 37,5 Jahren.