Trotz des Ukraine-Krieges muss Thüringen keine Weizenknappheit befürchten. Das sagte der Pressesprecher des Thüringer Bauernverbandes, Axel Horn, MDR THÜRINGEN. Das Land sei in Sachen Weizenproduktion gut aufgestellt. Im vergangenen Jahr wurde demnach auf gut 200.000 Hektar Weizen angebaut, das entspricht etwa einem Viertel der gesamten landwirtschaftlichen Fläche. Geerntet worden seien rund 1,5 Millionen Tonnen Weizen.

Das Getreide wurde demnach überwiegend in Deutschland vermarktet. Eine Lebensmittelknappheit drohe nicht.

Dennoch werden Weizenprodukte laut Horn wohl deutlich teurer. Das liege vor allem an den gestiegenen Produktionskosten für Düngemittel und Energie. Russland sei einer der größten Düngemittel- und Energieproduzenten weltweit.

Am Dienstag meldete die Informationsplattform Block-Builders einen enormen Anstieg der Weizenpreise. Demnach lag der Weizenpreis an der Pariser Terminbörse am 7. März bei 430 Euro pro Tonne. Unmittelbar vor der russischen Invasion seien es noch bei 287 Euro pro Tonne gewesen.