Für Vasyl Vitenko fühlt es sich noch immer an, als wäre es gestern gewesen. Am 24. Februar 2022 um vier Uhr morgens hatte ihn das Klingeln seines Handys aus dem Schlaf gerissen. Am Hörer: seine Tochter Julia, die ihn aus der Ukraine anrief. Im Hintergrund hörte Vasyl Vitenko laute Knallgeräusche und Sirenen. Dann die Worte, die er nie vergessen wird: "Papa, die haben uns angegriffen."