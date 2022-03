"Wir wollen die ukrainischen Schülerinnen und Schüler integrieren", sagte Holter am Mittwoch im Landtag. "Wir wollen sie aber auch anbinden an das, was in der Ukraine an Unterrichtsstoff vermittelt wurde." Man dürfe daher nicht monatelang über die Anerkennung von Abschlüssen reden. "Wir brauchen einfache Beschäftigungsmöglichkeiten für den Schuldienst."