Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) sprach von einem "Morgen, den niemand braucht". Krieg sei nie eine Lösung und nie ein Weg. Alle müssten zurück an den Beratungstisch - und das sofort, so Keller.

Auch die Linke im Thüringer Landtag veruteilt die militärischen Angriffe Russlands. Fraktionschef Steffen Dittes sagte, damit habe in Europa ein Krieg in einem kaum vorstellbaren Ausmaß begonnen. Ausbreitung und Folgen seien unvorhersehbar. Dittes forderte vom Bund und von der Europäischen Union ein Signal, dass Kriegsflüchtlinge oder Soldaten, die sich dem Einsatz verweigerten, Schutz und Aufnahme fänden.

Nach Ansicht von Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich wurden jahrelange diplomatische Bemühungen mit Füßen getreten. Die Menschen in der Ukraine brauchten volle Unterstützung und Solidarität. Thüringen müsse umgehend die Bereitschaft erklären, Menschen aus der Ukraine einfach und unbürokratisch aufzunehmen und ihnen Sicherheit zu bieten, so Rothe-Beinlich.

Die russische Armee greift seit dem frühen Donnerstagmorgen Ziele in der Ukraine an. Die Lage ist unübersichtlich. Reporter berichten von Explosionen in allen Teilen des Landes - unter anderem in der Hauptstadt Kiew und den Hafenstädten Odessa und Mariupol. Ukrainische Grenzschützer berichten von russischen Bodentruppen, die ins Land vordringen.