In mehreren Thüringer Städten haben erneut hunderte Menschen für Frieden in der Ukraine demonstriert. Nach Angaben von Beobachtern folgten in Erfurt etwa 1.000 Menschen dem Aufruf der evangelischen und katholischen Kirche zu einem Friedensgebet auf dem Domplatz.

"Schwerter zu Pflugscharen" fordert eine Frau auf dem Erfurter Domplatz. Bildrechte: MDR/Stefan Heine

In Weimar demonstrierten etwa 400 Menschen auf dem Theaterplatz. In Redebeiträgen, mit Fahnen und Plakaten brachten sie ihre Solidarität mit dem Land und seinen Bürgern zum Ausdruck.

Ukraine: Stadtmauer in Mühlhausen angestrahlt

In Mühlhausen versammelten sich etwa 500 Menschen an der Stadtmauer, die in den Nationalfarben der Ukraine angestrahlt war. Aufgerufen hatten die Kirchen und die Stadt Mühlhausen.

Zahlreiche Menschen haben am Sonntag in Mühlhausen für Frieden in der Ukraine demonstriert. Bildrechte: MDR/Claudia Götze