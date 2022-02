Seit dem frühen Donnerstagmorgen greift die russische Armee Ziele in der Ukraine an. Reporter berichten von Explosionen in allen Teilen des Landes - unter anderem in der Hauptstadt Kiew und den Hafenstädten Odessa und Mariupol. Ukrainische Grenzschützer berichten von russischen Bodentruppen, die ins Land vordringen. Die Lage ist unübersichtlich.