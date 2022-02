Ukraine Wie eine polnische Studentin in Thüringen auf den Krieg schaut

In Osteuropa herrscht nun ein Krieg. Das russische Militär ist in die Ukraine einmarschiert. Großstädte wie Kiew oder Charkiw wurden über die Nacht mit Raketen angegriffen. Nun sind Tausende Ukrainer auf der Flucht. Dieses Szenario lag schon seit Wochen in der Luft. Aber habe ich wirklich daran geglaubt, dass es tatsächlich passiert? Nein. Wenn ich die vielen Straßenumfragen aus den vergangenen Tagen in den sozialen Medien anschaue, bekomme ich leicht den Eindruck, dass nicht mal die Ukrainer daran geglaubt haben. Aber nun ist es so weit.

Und ich sitze heute hier in Erfurt. Die Sonne scheint, draußen ist es ruhig. Aber irgendwie spüre ich im Geiste Angst. Durch meinen Kopf gehen jetzt Tausende Fragen: Werden wir bald in ganz Europa einen Krieg haben? Was will eigentlich Putin? Können wir uns in Deutschland überhaupt noch sicher fühlen? Muss ich mir um meine Heimat Sorge machen?

Blickt aus Erfurt auf die Entwicklungen in Osteuropa: Monika Wolak. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Komplizierte Lage der Nato-Grenzstaaten

Als in Deutschland lebende Polin lassen mich die Ereignisse der letzten Nacht nicht in Ruhe. Ich gehöre ja zu der ersten Generation, die keinen Krieg und kein kommunistisches Regime erleben musste. Und natürlich möchte ich, dass es weiter so bleibt.